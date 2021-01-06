В Одесі злодії розпорошили безліч автомобілів на штрафмайданчику
Всього пошкоджені були більше 15 автомобілів, інформує прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net
Так, посеред ночі двоє невідомих перекусили дріт і залізли на територію штрафмайданчика. Це помітив охоронець і викликав правоохоронців.
Автозлодії викрали акумулятори, магнітоли та динаміки з різних автомобілів. Прибулі на місце копи обстежили територію і виявили в кущах одного із зловмисників.
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Охоронець підтвердив, що затриманий причетний до крадіжки.
Також на місці знайшли викрутки та інструменти, за допомогою яких злодії розкривали авто. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
У поліції зазначили, що другий автовор знаходиться в розшуку.
Раніше ми вже неодноразово писали про те, що з машин у дворах Одеси знімають колеса, витягують акумулятори, розбивають скло і крадуть все, що бачать в салоні. І якщо спочатку діставалося більш бюджетним авто, то тепер любителі легкої наживи не соромляться прикладатися і до машин преміум-класу.
До цього ми повідомляли, що під час різдвяних свят поліція працюватиме в посиленому режимі в Одесі та області
За порядком стежитимуть понад 1100 поліцейських і 500 бійців Нацгвардії.
Зокрема, об'єднані патрулі заступлять на службу ввечері 6 січня біля майже 500 храмів і церков області. Вони стежитимуть за правопорядком під час богослужінь, у тому числі за дотриманням карантинних вимог.
Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу
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