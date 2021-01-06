В Одесі злодії розпорошили безліч автомобілів на штрафмайданчику

Всього пошкоджені були більше 15 автомобілів, інформує прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net

Так, посеред ночі двоє невідомих перекусили дріт і залізли на територію штрафмайданчика. Це помітив охоронець і викликав правоохоронців.

Автозлодії викрали акумулятори, магнітоли та динаміки з різних автомобілів. Прибулі на місце копи обстежили територію і виявили в кущах одного із зловмисників.

Охоронець підтвердив, що затриманий причетний до крадіжки.

Також на місці знайшли викрутки та інструменти, за допомогою яких злодії розкривали авто. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У поліції зазначили, що другий автовор знаходиться в розшуку.

Раніше ми вже неодноразово писали про те, що з машин у дворах Одеси знімають колеса, витягують акумулятори, розбивають скло і крадуть все, що бачать в салоні. І якщо спочатку діставалося більш бюджетним авто, то тепер любителі легкої наживи не соромляться прикладатися і до машин преміум-класу.

До цього ми повідомляли, що під час різдвяних свят поліція працюватиме в посиленому режимі в Одесі та області

За порядком стежитимуть понад 1100 поліцейських і 500 бійців Нацгвардії.

Зокрема, об'єднані патрулі заступлять на службу ввечері 6 січня біля майже 500 храмів і церков області. Вони стежитимуть за правопорядком під час богослужінь, у тому числі за дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"