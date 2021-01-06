Стали відомі нові подробиці страшної аварії на Молдаванці в Одесі

Пізно ввечері, 5 січня на перехресті вулиць Мясоєдовської та Розумовської водій автомобіля Toyota, рухаючись на «червоний» сигнал світлофора, зіткнувся з авто BMW, який їхав на «зелений». Удар був такий потужний, що останній відкинуло на автомобілі Volkswagen, Mercedes і автобус БАЗ, після чого він загорівся.

На жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років) ще п'ятеро отримали травми, їх доставили в Одеську міську лікарню №11 на Слобідці.

Як розповів головлікар медустанови Микола Турчин, троє пацієнтів-водій і пасажири автомобіля Toyota-знаходяться у важкому стані, пише odessa.online

Водія таксі привезли з осколковим переломом стегна, він у травматологічному відділенні. 19-річну дівчину-пасажира з забоєм мозку потрапила в реанімацію вночі їй провели операцію. У 21-річного хлопця струс мозку і закрита черепно - мозкова травма-він знаходиться в нейрохірургічному відділенні.

Двоє постраждалих пасажирів автобуса БАЗ відпустили додому. Серед них-15-річний хлопець, у якого підозрювали черепно-мозкову травму.

Винуватцем страшної аварії-водій Toyota підробляв таксистом і якраз віз пасажирів, поспішав кудись, намагався проскочити на червоний сигнал світлофора.

Жертвами масштабної ДТП стали два молодих хлопця-водій і пасажир автомобіля BMW, в який влетіла Toyota. Через сильне зіткнення в BMW спалахнув газ і машина вибухнула. Хлопці так і не змогли вибратися з автомобіля. Вони загинули на місці. Їм було 28 і 29 років.

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