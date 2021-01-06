В Одесі син посварився з рідним батьком і зарізав його у свій день народження

Криваве вбивство сталося на вулиці Старицького 20/3 в Малиновському районі. Про це інформує видання " Думська ", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Як стало відомо, одесит прийшов до колишньої дружини в гості, щоб відзначити 25-річні сина. За столом батьки почали конфліктувати, син став на бік матері і зав'язалася бійка.

У якийсь момент іменинник схопив зі столу розкладний ніж і вдарив кілька разів батька в шию.

49-річний чоловік помер на місці. Швидка приїхала і констатувала його смерть, а поліція відкрила кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Хлопцеві загрожує до 10 років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що в кінці минулого 2020 року п'яний батько посварився з сином і вдарив його ножем кілька разів.

Вбивство сталося на вулиці Героїв оборони Одеси в Суворовському районі.

Тоді 64-річний одесит прийшов додому напідпитку і почав чіплятися до дружини. Син став на захист матері і це не сподобалося чоловікові, він схопив ніж і кілька разів ударив ним хлопця.

34-річний потерпілий втратив багато крові і помер у кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Зловмиснику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що шестирічні одеситки попалися на розтяжку під Одесою: "встановив батько", фото моторошної НП

Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."

Також Politeka писала, що п'яна бійка розгорілася в Одесі, сильно дісталося поліцейському: подробиці свавілля