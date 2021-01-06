В Одесі знайшли тіло жінки з розбитою головою

Під час новорічного свята, 30-річний чоловік зателефонував медикам і заявив про подію, не називаючи своє прізвище та адресу проживання. Про це повідомляється на сайті Нацполіції, передає Politeka.net

Поліцейські з'ясували, що той, хто телефонував проживає в Суворовському районі міста і по приїзду виявили бездиханне тіло 39-річної жінки. У неї була розбита голова.

Пізніше в бесіді з поліцейськими чоловік зізнався, що це він по-звірячому побив свою цивільну дружину.

Мотивом, за його словами, стало те, що жінка приховала від нього важливу інформацію про стан свого здоров'я.

Його затримали і оголосили йому про підозру.

Чоловікові світить від 7 до 10 років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що мешканку Одеської області спіткала трагічна доля в новорічну ніч, її забив до смерті власний чоловік.

Вбивства сталося в ніч з 31 Грудня на 1 січня.

Подружжя з Біляївки під дією алкоголю почало сваритися. У розпал конфлікту чоловік перейшов кордон і побив 30-річну жінку палицею. До ранку жінка випустила дух. Вона померла від удару головного мозку і крововиливу.

Поліцію викликали сусіди. 37-річний злочинець довго відмикався і не хотів визнавати своєї провини, однак після того, як поліцейські зібрали з місця події речові докази і отримали висновок лікарів, розповів, як все було.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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