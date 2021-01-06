Січень прнесе одеситам незвично теплу погоду, проте серед Місяця вдарить невеликий мороз і випаде сніг

Такий прогноз зробили синоптики сайту gismeteo.ua, передає Politeka.net

Якщо вірити їх прогнозу, то сильних морозів в цьому місяці спостерігатися не буде, лише в середині місяця на один тиждень стовпчики термометрів опустятися нижче нуля градусів.

Всі інші дні погода буде абсолютно не зимовою, навіть весняною, адже на термометрах будуть суцільні "плюси".

За даними синоптиків, похолодання почнеться з 10 січня і триватиме до 18.

17 і 18 січня температура впаде до -5 вночі.

Також з середини січня в Одесі піде сніг. Загалом кількість опадів за місяць зменшиться.

Середньомісячна температура в місті буде в межах + 1 + 5 градуса тепла.

До цього ми повідомляли, що на Одещині аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл.

По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.

Місцеві жителі зняли, як рій бджіл паморочиться над пасікою.

Також ми писали, що ЗЗ-за незвично теплої зими в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів.

Як розповів відомий біолог Іван Русєв, Пелікани відлітають на зимівлю в теплі краї ще в кінці жовтня. Вони зимують в північно-східній Екваторіальній Африці.

"Але через цю теплу зиму, не всі Пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують по Придунав'ю. І, ось, днями, знову три Пелікани повернулися до нас - на Тузловську Амазонію", - повідомив він.

Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"

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