Січень прнесе одеситам незвично теплу погоду, проте серед Місяця вдарить невеликий мороз і випаде сніг
Такий прогноз зробили синоптики сайту gismeteo.ua, передає Politeka.net
Якщо вірити їх прогнозу, то сильних морозів в цьому місяці спостерігатися не буде, лише в середині місяця на один тиждень стовпчики термометрів опустятися нижче нуля градусів.
Всі інші дні погода буде абсолютно не зимовою, навіть весняною, адже на термометрах будуть суцільні "плюси".
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За даними синоптиків, похолодання почнеться з 10 січня і триватиме до 18.
17 і 18 січня температура впаде до -5 вночі.
Також з середини січня в Одесі піде сніг. Загалом кількість опадів за місяць зменшиться.
Середньомісячна температура в місті буде в межах + 1 + 5 градуса тепла.
До цього ми повідомляли, що на Одещині аномально тепла погода на початку січня призвела до пробудження бджіл.
По всій видимості, комахи вирішили, що вже прийшла весна і вирушили на обльоти.
Місцеві жителі зняли, як рій бджіл паморочиться над пасікою.
Також ми писали, що ЗЗ-за незвично теплої зими в заповідну зону на Одещині повернулося кілька рожевих пеліканів.
Як розповів відомий біолог Іван Русєв, Пелікани відлітають на зимівлю в теплі краї ще в кінці жовтня. Вони зимують в північно-східній Екваторіальній Африці.
"Але через цю теплу зиму, не всі Пелікани полетіли далеко на південь, окремі птахи кочують по Придунав'ю. І, ось, днями, знову три Пелікани повернулися до нас - на Тузловську Амазонію", - повідомив він.
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"
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