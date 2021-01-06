На Різдво в Одесі очікується сира погода з туманами, опадами і швальним вітром

Через несприятливі погодні умови синоптики Укргідрометцентру оголосили жовтий рівень небезпеки в Одесі, передає Politeka.net

У зв'язку з густим туманом видимість в місті і за його межами складе не більше 500 метрів. Погода почне погіршуватися ще вночі, а покращиться тільки ближче до вечора.

Так, 7 січня прогнозується похмура погода з проливним дощем. Вітер південний, з поривами до 15-20 метрів в секунду.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 °С тепла, вдень буде ще тепліше - 6-11 °с.

По області блякло з проясненнями. Вночі без істотних опадів.

Вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми повідомляли, що січень прнесе одеситам незвично теплу погоду, проте серед місяця вдарить невеликий мороз і випаде сніг.

Якщо вірити прогнозу синоптиків, то сильних морозів в цьому місяці спостерігатися не буде, лише в середині місяця на один тиждень стовпчики термометрів опустятися нижче нуля градусів.

Всі інші дні погода буде абсолютно не зимовою, навіть весняною, адже на термометрах будуть суцільні "плюси".

За даними синоптиків, похолодання почнеться з 10 січня і триватиме до 18.

17 і 18 січня температура впаде до -5 вночі.

Також з середини січня в Одесі піде сніг. Загалом кількість опадів за місяць зменшиться.

Середньомісячна температура в місті буде в межах + 1 + 5 градуса тепла.

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