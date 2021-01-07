На Різдво Одеська область знову лідирує за кількістю заражених китайською інфекцією
Регіон опинився на другому місці після Києва. Трохи менше хворих на ковід у Харківській та Львівській областях, передає Politeka.net
Згідно з даними, які наводить система моніторингу РНБО, за минулу добу на Одещині виявили 694 нових випадки COVID-19. З них 297 — в Одесі, 118 — в Чорноморську, 78 — в Ізмаїлі, 36-в Южному.
Загальна кількість заражених в регіоні досягла 74 644 осіб.
Від вірусу і супутніх захворювань померли 14 пацієнтів за добу, всього летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 121. Одужали 1 428 пацієнтів (всього таких 50 611 осіб). Хворіють 22 912 осіб.
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Варто сказати що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах РНБО.
Ареал поширення коронавірусу в Одеській області:
- - м. Одеса-33539 (діти — 1524, медпрацівники-863);
- -М. Б. - Дністровський район-1203 (діти — 39, медпрацівники-67);
- — м. Ізмаїл-4226 (діти-141, медпрацівники — 127);
- — м. Чорноморськ-3274 (діти 252, медпрацівники-38);
- — м. Теплодар — 330 (діти — 16, медпрацівники-11);
- - м. Южний - 1719 (діти-87, медпрацівники — 24);
- — м. Балта-710 (діти-13, медпрацівники-59);
- — м. Подільськ — 456 (діти — 31, медпрацівники-26);
- — Ананьївський район — 339 (діти — 21, медпрацівники-19);
- — Арцизький район — 1300 (діти-52, медпрацівники-54);
- - Балтський район-412 (діти-8, медпрацівники — 13);
- - Березівський район-1285 (діти — 100, медпрацівники-63);
- -Б. — Дністровський район — 607 (діти — 24, медпрацівники-29);
- - Біляївський район-3028 (діти -194, медпрацівники — 190);
- - Болградський район-2427 (діти — 135, медпрацівники-99);
- — Великомихайлівський район-485 (діти — 34, медпрацівники — 24);
- - Іванівський район-777 (діти-46, медпрацівники-51);
- - Ізмаїльський район — 1586 (діти — 111, медпрацівники-46);
- - Кілійський район-1225 (діти-53, медпрацівники-65);
- — Кодимський район — 452 (діти — 20, медпрацівники-15);
- - Лиманський район — 3100 (діти — 182, медпрацівники-123);
- — Подільський район-1828 (діти — 108, медпрацівники-90);
- — Окнянський район — 543 (діти — 14, медпрацівники-10);
- - Любашівський район-619 (діти — 27, медпрацівники-5);
- — Миколаївський район-416 (діти — 39, медпрацівники — 19);
- — Овідіопольський район-2913 (діти-182, медпрацівники-66);
- - Ренійський район-817 (діти — 36, медпрацівники-60);
- - Роздільнянський район-1125 (діти-38, медпрацівники-60);
- — Савранський район-545 (діти-16, медпрацівники-8);
- - Саратський район-849 (діти-49, медпрацівники — 16);
- — Тарутинський район — 804 (діти — 47, медпрацівники-22);
- — Татарбунарський район — 941 (діти — 41, медпрацівники-25);
- - Захарівський район-356 (діти — 15, медпрацівники — 12);
- - Ширяївський район - 408 (Діти — 2, медпрацівники — 16).
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