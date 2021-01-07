На Різдво Одеська область знову лідирує за кількістю заражених китайською інфекцією

Регіон опинився на другому місці після Києва. Трохи менше хворих на ковід у Харківській та Львівській областях, передає Politeka.net

Згідно з даними, які наводить система моніторингу РНБО, за минулу добу на Одещині виявили 694 нових випадки COVID-19. З них 297 — в Одесі, 118 — в Чорноморську, 78 — в Ізмаїлі, 36-в Южному.

Загальна кількість заражених в регіоні досягла 74 644 осіб.

Від вірусу і супутніх захворювань померли 14 пацієнтів за добу, всього летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 121. Одужали 1 428 пацієнтів (всього таких 50 611 осіб). Хворіють 22 912 осіб.

Варто сказати що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах РНБО.

Ареал поширення коронавірусу в Одеській області:

- м. Одеса-33539 (діти — 1524, медпрацівники-863);

-М. Б. - Дністровський район-1203 (діти — 39, медпрацівники-67);

— м. Ізмаїл-4226 (діти-141, медпрацівники — 127);

— м. Чорноморськ-3274 (діти 252, медпрацівники-38);

— м. Теплодар — 330 (діти — 16, медпрацівники-11);

- м. Южний - 1719 (діти-87, медпрацівники — 24);

— м. Балта-710 (діти-13, медпрацівники-59);

— м. Подільськ — 456 (діти — 31, медпрацівники-26);

— Ананьївський район — 339 (діти — 21, медпрацівники-19);

— Арцизький район — 1300 (діти-52, медпрацівники-54);

- Балтський район-412 (діти-8, медпрацівники — 13);

- Березівський район-1285 (діти — 100, медпрацівники-63);

-Б. — Дністровський район — 607 (діти — 24, медпрацівники-29);

- Біляївський район-3028 (діти -194, медпрацівники — 190);

- Болградський район-2427 (діти — 135, медпрацівники-99);

— Великомихайлівський район-485 (діти — 34, медпрацівники — 24);

- Іванівський район-777 (діти-46, медпрацівники-51);

- Ізмаїльський район — 1586 (діти — 111, медпрацівники-46);

- Кілійський район-1225 (діти-53, медпрацівники-65);

— Кодимський район — 452 (діти — 20, медпрацівники-15);

- Лиманський район — 3100 (діти — 182, медпрацівники-123);

— Подільський район-1828 (діти — 108, медпрацівники-90);

— Окнянський район — 543 (діти — 14, медпрацівники-10);

- Любашівський район-619 (діти — 27, медпрацівники-5);

— Миколаївський район-416 (діти — 39, медпрацівники — 19);

— Овідіопольський район-2913 (діти-182, медпрацівники-66);

- Ренійський район-817 (діти — 36, медпрацівники-60);

- Роздільнянський район-1125 (діти-38, медпрацівники-60);

— Савранський район-545 (діти-16, медпрацівники-8);

- Саратський район-849 (діти-49, медпрацівники — 16);

— Тарутинський район — 804 (діти — 47, медпрацівники-22);

— Татарбунарський район — 941 (діти — 41, медпрацівники-25);

- Захарівський район-356 (діти — 15, медпрацівники — 12);

- Ширяївський район - 408 (Діти — 2, медпрацівники — 16).

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