У мережі показали "віруючого" грабіжника, який орудує в Одеській області

Чоловіка зафіксувала камери відеоспостереження, коли він викрадав велосипед в одному з житлових будинків у місті Чорноморську, що під Одесою. Відповідне відео розмістили в телеграм-кналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте вниз),

На кадрах видно, що перед тим, як піти на злочин чоловік перехрестився і пішов красти велосипед.

У коментарях багато хто почав нарікати на крадіжки, які останнім часом почастішали в місті.

"А на вигляд так пристойно виглядає", "Нічого святого", "Ось як це називається? Спочатку хреститься, а потім краде" "Сподіваюся його впізнають і зганьблять!",- висловилися в мережі.

До цього ми повідомляли, що в Одесі хлопчик-підліток прийшов покалядувати і вкрав самокат.

Інцидент стався пізно ввечері 6 січня в одному з будинків житлового масиву «Райдужний».

"У ЖМ 📍Райдужний тип так заколядував що замість "гостинця» взяв чужий самокат", - повідомляють автори телеграм-каналу"Одеса-Інфо".

Малолітній зловмисник захошел в ліфт з самокатом. Підліток виявив камеру спостереження і спочатку спробував закрити її руками, а потім став ховати обличчя, натягуючи шапку на очі і відвертаючись.

Нагадаємо, що в одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

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