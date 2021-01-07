Сусіди в паніці про побаченого

У Чорноморську неадекватна компанія викинула чоловіка з вікна дев'ятого поверху

Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «XYDESSA» передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте вниз)

«У Чорноморську вночі наркомани зібралися потусити на квартирі і в процесі інтелектуальних посиденьок вирішили, що один з них там явно зайвий і скинули свого кента у вікно з 9 на 8 поверх», — повідомляють автори телеграм-каналу.

Треба відзначити що сусідів, що живуть поверхом нижче цей інцидент, кинув у справжній шок.

«У нас відбувається тут дурдом, мені зараз у вікно ломився чоловік з 9 поверху, це взагалі паніка», - каже схвильована жінка на відео.

Викинутий, на щастя для нього, приземлився на балкон 8 поверху. Він став кричати і кликати на допомогу.

На місце прибули рятувальники і поліція, які зняли постраждалого чоловіка.

До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна 10-поверхового житлового будинку.

Це сталося на вулиці Марсельській біля будинку 58 близько 13.00.

Загиблому було всього 26 років. Він житель Лиманського району.

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