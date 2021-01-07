У Чорноморську неадекватна компанія викинула чоловіка з вікна дев'ятого поверху
Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «XYDESSA» передає Politeka.net (щоб переглянути-скролльте вниз)
«У Чорноморську вночі наркомани зібралися потусити на квартирі і в процесі інтелектуальних посиденьок вирішили, що один з них там явно зайвий і скинули свого кента у вікно з 9 на 8 поверх», — повідомляють автори телеграм-каналу.
Треба відзначити що сусідів, що живуть поверхом нижче цей інцидент, кинув у справжній шок.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Осадча влаштувала домашню вечірку в будинку у Тіни Кароль: "Вони в піжамах?"
Велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко з "Дизель Шоу", кадри бурхливої вечірки: "на очах у Дікусара"
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
Легендарна актриса-красуня пішла з життя після виписки, подробиці трагедії: "стала іконою жанру"
«У нас відбувається тут дурдом, мені зараз у вікно ломився чоловік з 9 поверху, це взагалі паніка», - каже схвильована жінка на відео.
Викинутий, на щастя для нього, приземлився на балкон 8 поверху. Він став кричати і кликати на допомогу.
На місце прибули рятувальники і поліція, які зняли постраждалого чоловіка.
До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна 10-поверхового житлового будинку.
Це сталося на вулиці Марсельській біля будинку 58 близько 13.00.
Загиблому було всього 26 років. Він житель Лиманського району.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею
Як повідомляла Politeka, в одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"
Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"