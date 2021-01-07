В одному з будинків Одеси сталося вбивство-літній чоловік зарізав свого товариша
Деталі події в Київському районі міста повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає Politeka.net
Так, два одесити, 59-ти і 38-ми років, разом випивали, а потім посварилися. Один з товаришів по чарці схопив зі столу ніж і вдарив ним у груди приятеля. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.
Після злочину зловмисник зник, а сусіди запідозрили недобре і вирішили провідати одесита. Коли вони помітили кров на підлозі, одразу ж викликали правоохоронців.
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Того ж дня співробітники поліції знайшли запального літнього одесита. Тепер йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Тільки вчора ми повідомляли, що в Одесі син посварився з рідним батьком і зарізав його в свій день народження
Криваве вбивство сталося на вулиці Старицького 20/3 в Малиновському районі.
Одесит прийшов до колишньої дружини в гості, щоб відзначити 25-річні сина. За столом батьки почали конфліктувати, син став на бік матері і зав'язалася бійка.
У якийсь момент іменинник схопив зі столу розкладний ніж і вдарив кілька разів батька в шию. Той сконачлся на місці.
Також ми писали, що в Чорноморську неадекватна Компанія викинула чоловіка з вікна дев'ятого поверху.
Нагадаємо, що одесит зарізав друга після образ: "назвав поганим сім'янином"
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