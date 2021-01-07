В одному з будинків Одеси сталося вбивство-літній чоловік зарізав свого товариша

Деталі події в Київському районі міста повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає Politeka.net

Так, два одесити, 59-ти і 38-ми років, разом випивали, а потім посварилися. Один з товаришів по чарці схопив зі столу ніж і вдарив ним у груди приятеля. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Після злочину зловмисник зник, а сусіди запідозрили недобре і вирішили провідати одесита. Коли вони помітили кров на підлозі, одразу ж викликали правоохоронців.

Того ж дня співробітники поліції знайшли запального літнього одесита. Тепер йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Тільки вчора ми повідомляли, що в Одесі син посварився з рідним батьком і зарізав його в свій день народження

Криваве вбивство сталося на вулиці Старицького 20/3 в Малиновському районі.

Одесит прийшов до колишньої дружини в гості, щоб відзначити 25-річні сина. За столом батьки почали конфліктувати, син став на бік матері і зав'язалася бійка.

У якийсь момент іменинник схопив зі столу розкладний ніж і вдарив кілька разів батька в шию. Той сконачлся на місці.

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