В результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти
Останнім часом погодні умови на території Одеської області не найсприятливіші для водіїв. Тумани, мокра дорога і ожеледь - часто стають причиною аварій.
Так, близько першої години дня, 7 січня, в районі села Николавка-Новоросійська на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net
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Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню, у дітей забої грудної клітини.
Сама автоледі не постраждала. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 5 січня 2021 року на перетині вулиць Мясоєдовської та Розумовського трапилася страшна аварія. В результаті зіткнулися 5 автомобілів, один з яких загорівся.
На жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років) ще п'ятеро отримали травми, їх доставили в Одеську міську лікарню №11 на Слобідці.
Як розповів головлікар медустанови Микола Турчин, троє пацієнтів-водій і пасажири автомобіля Toyota-знаходяться у важкому стані.
Водія Toyota Camry привезли з осколковим переломом стегна, він у травматологічному відділенні. 19-річну дівчину-пасажира з забоєм мозку потрапила в реанімацію, вночі їй провели операцію. У 21-річного хлопця струс мозку і закрита черепно - мозкова травма-він знаходиться в нейрохірургічному відділенні.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура
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