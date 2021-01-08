В результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти

Останнім часом погодні умови на території Одеської області не найсприятливіші для водіїв. Тумани, мокра дорога і ожеледь - часто стають причиною аварій.

Так, близько першої години дня, 7 січня, в районі села Николавка-Новоросійська на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net

45-річна жінка-водій за кермом автомобіля Opel не впоралася з керуванням, машину занесло, і вона з'їхала в кювет.

Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню, у дітей забої грудної клітини.

Сама автоледі не постраждала. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 5 січня 2021 року на перетині вулиць Мясоєдовської та Розумовського трапилася страшна аварія. В результаті зіткнулися 5 автомобілів, один з яких загорівся.

На жаль, в результаті події загинули дві молоді людини (29-і 28-и років) ще п'ятеро отримали травми, їх доставили в Одеську міську лікарню №11 на Слобідці.

Як розповів головлікар медустанови Микола Турчин, троє пацієнтів-водій і пасажири автомобіля Toyota-знаходяться у важкому стані.

Водія Toyota Camry привезли з осколковим переломом стегна, він у травматологічному відділенні. 19-річну дівчину-пасажира з забоєм мозку потрапила в реанімацію, вночі їй провели операцію. У 21-річного хлопця струс мозку і закрита черепно - мозкова травма-він знаходиться в нейрохірургічному відділенні.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

А ще Politeka писала про страшну аварію на Молдаванці в Одесі: що відомо про жертви ДТП і в якому стані вижили

Також Politeka повідомляла, що авто злетіло з Об'їзної дороги прямо у воду: кадри того, що відбувається