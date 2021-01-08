Напередодні локдауну в деяких магазинах Одеси спостерігався справжній ажіотаж
Красномовними кадрами поділилися в пабліку "Одеса як вона є", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
"Перед карантином в деяких магазинах сьогодні просто ажіотаж!
Буквально яблуку ніде впасти в жіночому магазині одягу Zara", - йдеться в публікації.
На кадрах видно, як люди перед локдауном вирішили закупиться одягом, вони гарячково бігають по магазину і вибирають обновки.
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Нагадаємо, що з 8 січня в Одесі, як і по всій Україні, почав діяти жеський локдаун.
Він діятиме до 24 січня.
Тепер в супермаркетах і магазинах забороняється продавати Непродовольчі товари.
Так, деякі супермаркети поспішили і вже заклеїли скотчем товари, які не можна купити. Крім стрічки хрест-навхрест, на відділах з побутовими товарами (шкарпетки і панчохи, дитячі фарби, Канцтовари і т.д) прикріплені паперові оголошення про те, що ці товари не можна продавати в магазинах під час локдауну.
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