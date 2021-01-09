Одесита, якому стало погано в маршрутці, пограбували пасажири

У 42-річного Андрія Чистяка стався інсульт у громадському транспорті, несвоєчасно надана допомога коштувала йому життя, передає "7kanal".

Ні водій, ні пасажири навіть не поцікавилися його самопочуттям.

Більш того, скориставшись ситуацією, невідомі вкрали у нього мобільний телефон.

Водій маршрутки просто висадив Андрія з транспорту незважаючи на те, що пасажир був абсолютно тверезий і охайно одягнений.

На зупинці на нього звернули увагу люди, викликали "швидку допомогу". Медики більше двох діб боролися за його життя, але, на жаль, було вже занадто пізно і врятувати людину не вдалося.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

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