Одесита, якому стало погано в маршрутці, пограбували пасажири
У 42-річного Андрія Чистяка стався інсульт у громадському транспорті, несвоєчасно надана допомога коштувала йому життя, передає "7kanal".
Ні водій, ні пасажири навіть не поцікавилися його самопочуттям.
Більш того, скориставшись ситуацією, невідомі вкрали у нього мобільний телефон.
Водій маршрутки просто висадив Андрія з транспорту незважаючи на те, що пасажир був абсолютно тверезий і охайно одягнений.
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На зупинці на нього звернули увагу люди, викликали "швидку допомогу". Медики більше двох діб боролися за його життя, але, на жаль, було вже занадто пізно і врятувати людину не вдалося.
Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.
Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.
Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.
Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі
Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво
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