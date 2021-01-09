В Одесі чоловік прямо на вулиці хотів звести рахунки з життям

На вулиці Миколи Боровського чоловіка виявили перехожі та викликали поліцію. Одеситу відразу ж наклали джгут на зап'ясті людини і відправили його в лікарню.

До приїзду медиків патрульні підтримували розмову з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

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