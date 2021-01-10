В Одесі поліція розшукує малолітніх дітей

15-річний Голишев Дмитро Олександрович 8 січня пішов з дому і досі не повернувся.

Також одеським районним управлінням поліції № 2 ГУНП розшукується Гайтан Мирослава Іванівна, 2005 р.н., мешканка с. Дачне, яка 9 січня увечері без дозволу пішла з Біляївської районної лікарні і до теперішнього часу не повернулася, передає прес-служба ГУНП.

Дмитро Голишев, прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся хвилясте русяве, очі блакитні.

Був одягнений: в чорну куртку, чорні джинси, кепку захисного кольору. При собі мав парасольку.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклого хлопчика-повідомте за телефоном (048) 779-42-52 або»102".

Мирослава Гайтан, прикмети: на вигляд 15-17 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся темного кольору.

Була одягнена: у світлу куртку.

Якщо ви знаєте де може знаходиться дівчинка, зателефонуйте за номером (04852) 779 43 92 або за спецлінією «102».

Раніше ми повідомляли, що напередодні Різдва в одному з будинків на Одещині розгорілася смертельна пожежа.

Подія трапилася ввечері 6 січня в одноповерховому будинку в селі Байтали Ананьївського району.

Рятувальники прибули на пожежу о 22: 01 І побачили, що палає домашнє майно в кімнаті. Через 12 хвилин вони локалізували вогонь і повністю його загасили о 22:18 на площі 5 квадратних метрів.

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіло 60-річного співмешканця господині будинку. А саму жінку-господиню будинку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

Як повідомляла Politeka, вірус "косить" одеситів з подвоєною силою: область вирвалася в лідери на Різдво

Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева