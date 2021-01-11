Зима встигла побалувати одеситів плюсовою температурою, проте цього тижня погода різко зміниться з приходом арктичного повітря

Починаючи з 11 січня регіон опиниться під впливом потужного Азорського циклону, який принесе похолодання і опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Крім того, температура опуститься нижче нуля градусів. Про це повідомили метеорологи з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Морози після дощів призведуть до ожеледиці, тому водіям варто бути особливо уважним на дорогах. Також пішоходам теж слід бути обережніше, не забувати про травмонебезпечності.

У понеділок, згідно з прогнозом, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Вранці почнеться дрібний дощ зі снігом, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде 0-5 °С морозу, вдень 0 + 2 градуси.

У вівторок, 12 січня, в Одесі хмарна погода протримається весь день. Можливі невеликі опади у вигляді снігу. На вулицях міста утворюється ожеледь та ожеледиця.

Температура повітря вночі буде 0 градусів, вдень не більше +1.

У середу, 13 січня небо в Одесі практично весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі опуститься до 0-5 °С зі знаком мінус, вдень буде близько 0 + 3 градусів.

У четвер і п'ятницю в місті пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-8 метрів в секунду. Вночі похолодає до 4-6 °С морозу, вдень температура підніметься близько 1-4 °С зі знаком мінус.

Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"

Як повідомляла Politeka, Птахи розкидані по всьому пляжу: в мережі показали трагічні наслідки салюту в Одесі, кадри

Також Politeka писала, що "Ось це початок 2021 року": відео аномалії в Одеській області, прокинулися навіть бджоли