В Одесі скорочується кількість тих, хто заразився на ковід, проте радіти поки рано

Так, в місті помітно знизилася кількість госпіталізацій хворих з Covid-19, в той же час збільшується число пацієнтів, які надходять, вже перебуваючи у важкому стані. Про це в ході засідання оперативного штабу заявила глава міськздра Олена Якименко, пишуть місцеві ЗМІ.

"Нас радує динаміка госпіталізацій, яка в місті поступово знижується. У той же час, на жаль, збільшується кількість випадків тяжкого перебігу хвороби, таких, які вимагають інтенсивної терапії", — визнала чиновниця.

Раніше ми писали, що за минулу добу від китайського вірусу померли десять осіб.

Так, станом на 11 січня в Одесі та області виявлено 312 нових випадків зараження.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 75 тисяч 975 чоловік.

Не впоралися з хворобою і померли 10 осіб тільки за останню добу. Загальна кількість жертв за час пандемії 1140. Повністю вилікуватися вдалося 52369 пацієнтам, 22466 хворіють, у 77456 підозрюють коронавірус.

Раніше ми писали, що на вихідних в Одесі видалася гарна погода і тисячі одеситів не бажаючи сидіти вдома прийшли на узбережжі Чорного моря, щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися прогулянками. Особливо багато людей помічено на пляжі в Лузанівці.

Нагадаємо, що одеситів розтривожив суворий локдаун: "швидше б зробили щеплення всім депутатам"

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