Все більше дрібних магазинів і кафе закриваються по всій Одесі

Вони не змогли пережити карантинних обмежень і збанкрутували. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і публікують підтверджуючі фотографії.

На знімках видно забиті магазини, а також повідомлення про те, що приміщення здаються в оренду.

Особливо гнітюче ситуація виглядає на вулиці Торговій. На зазначеній вулиці перестала працювати буквально кожна друга торгова точка.

Також в поруч розташованих сміттєвих контейнерах можна побачити манекени з ще недавно працюючих магазинів.

Нагадаємо, що 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин (локдаун) проти поширення епідемії (COVID-19).

Рішення про введення локдауна було прийнято на засіданні Уряду 9 грудня. Триватиме такий карантин до 24 січня.

Раніше ми повідомляли, що в МОЗ розповіли, чи розглядають продовження локдауна цієї зими.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що фахівці МОЗ моделювали сценарії розвитку пандемії COVID-19 в країні так, щоб допустити тільки один жорсткий карантин в період з кінця 2020го – на початку 2021 року.

"Якщо все буде відбуватися так, як ми спрогнозували, то ні продовження карантину, ні додаткових жорстких обмежень протягом цього осінньо-зимового періоду не повинно бути. Однак завжди є "але", - зазначив він.

Чиновник підкреслив, що коронавірус – це новий і небезпечний вірус, який встиг мутувати у Великобританії, коли уряд послабив черговий карантин. Тому з ним необхідно бути дуже обережними.

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