Після розправи заснув як ні в чому не бувало

Житель Одеської області жорстоко розправився зі своїм приятелем, до якого прийшов у гості

Він забив його до смерті каструлею. Подробиці вбивства в Роздільній розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka

Так, два чоловіки 53-х і 52-х років, разом випивали, а потім посварилися. Один з товаришів по чарці схопив зі столу каструлю і кілька разів вдарив по голові господаря будинку.

Від отриманих травм 53-річний чоловік помер, а вбивця ліг спати в сусідній кімнаті, як ні в чому не бувало.

Повідомлення в поліцію надійшло від лікарів швидкої допомоги. 52-річного жителя роздільної затримали на місці злочину.

Чоловік зізнався у скоєному. Його затримали про підозру в умисному вбивстві.

Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

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Під час новорічного свята, 30-річний чоловік зателефонував медикам і заявив про подію, не називаючи своє прізвище та адресу проживання.

Поліцейські з'ясували, що той, хто телефонував проживає в Суворовському районі міста і по приїзду виявили бездиханне тіло 39-річної жінки. У неї була розбита голова.

Пізніше в бесіді з поліцейськими чоловік зізнався, що це він по-звірячому побив свою цивільну дружину.

Мотивом, за його словами, стало те, що жінка приховала від нього важливу інформацію про стан свого здоров'я.

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