Відомо про два випадки

В Одесі почастішали випадки нападу на поліцейських при виконанні

Тільки за добу було зафіксовано два таких випадки в різних місцях, про це пише місцеве видання « Думська ».

Так, в Одесі постраждав правоохоронець при спробі втихомирити бешкетника, на якого в райвідділ поскаржилися сусіди по під'їзду. 48-річний зловмисник зустрів 26-річного лейтенанта поліції на порозі квартири з кулаками і не тільки його побив, а й спустив зі сходів.

Інцидент стався 10 січня близько 22:00 під час відпрацювання виклику за адресою провулок Вознесенський, 24. Поліцейський доставлений в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, тупою травмою живота.

Дебошира затримали і доставили у відділення поліції.

Ще один поліцейський постраждав вчора, 10 січня. Увечері на перехресті Успенської та Рішельєвської вулиць екіпаж патрульних намагався вгамувати п'яного хулігана. 22-річний хлопець штовхнув поліцейську і вона вдарилася головою об службовий автомобіль.

Постраждалу відвезли в 11-у лікарню, де у неї констатували закриту черепно-мозкову травму і підозру на струс мозку.

Хулігану загрожує до 3 років в'язниці.

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Подія трапилася в одній з лісопасодок неподалік від Ананьєва.

Згідно з версією, поліцейський перевіряв інформацію про незаконну вирубку сосен в одній з лісопосадок.

Несподівано до правоохоронця підбіг місцевий житель і вдарив його по голові металевою трубою, заподіявши черепно-мозкову травму. Поліцейському вдалося втихомирити агресивного чоловіка і доставити в райвідділ.

Після потерпілий звернувся за медичною допомогою. 35-річний нападник причину своїх дій пояснити не зміг.

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