Справжня зима прийшла в Одеську область

Сьогодні 11 січня, як і обіцяли синоптики, в деяких південних районах нашої області випав сніг.

Так, вдень снігом вкрило Сарату, Тарутине і деякі довколишні села. Фотографіями снігових пейзажів поділилися місцеві жителі, пише Думська.

Потрібно сказати, що саму Одесу сніг поки обійшов стороною, проте метеорологи прогнозували опади у вигляді мокрого снігу, а також невеликий мороз.

Раніше ми повідомляли, що починаючи з 11 січня Одеський регіон опиниться під впливом потужного Азорського циклону, який принесе похолодання і опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Крім того, температура опуститься нижче нуля градусів.

Морози після дощів призведуть до ожеледиці, тому водіям варто бути особливо уважним на дорогах. Також пішоходам теж слід бути обережніше, не забувати про травмонебезпечності.

Якщо вірити прогнозу синоптиків, у вівторок, 12 січня, в Одесі хмарна погода протримається весь день. Можливі невеликі опади у вигляді снігу. На вулицях міста утворюється ожеледь та ожеледиця.

Температура повітря вночі буде 0 градусів, вдень не більше +1.

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