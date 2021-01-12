261 протокол за три дні

Стало відомо, скільки порушень виявили поліцейські за перші дні нового локдауну в Одеській області

Підсумки підбили на сайті Нацполіції і розповіли про них, передає Politeka.net

Зокрема, з 8 по 10 січня, правоохоронці вже встигли скласти 261 протокол про порушення обмежень під час «карантину зимових канікул».

Порушення стосувалися роботи магазинів і розважальних установ, а також знаходження людей в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Уточнимо, що для звичайних громадян штраф за перебування в громадському місці без маски становить від 170 до 255 гривень. Для підприємців порушення правил карантину обійдеться від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб від 34 000 до 170 000.

До цього ми повідомляли, що все більше дрібних магазинів і кафе закриваються по всій Одесі.

Вони не змогли пережити карантинних обмежень і збанкрутували. Так, наприклад, на вулиці Торговій перестала працювати буквально кожна друга торгова точка.

А в поруч розташованих сміттєвих контейнерах валяються манекени з ще недавно працюючих магазинів.

Нагадаємо, що одеситів розтривожив суворий локдаун: "швидше б зробили щеплення всім депутатам"

Як писала Politeka, в Одесі почався жорсткий локдаун, кадри: "тепер голову не помиєш"

Також Politeka писала, вірус здає позиції в Одесі, медики закликають не радіти: "багато важких, яким..."