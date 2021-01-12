Стало відомо, скільки порушень виявили поліцейські за перші дні нового локдауну в Одеській області
Підсумки підбили на сайті Нацполіції і розповіли про них, передає Politeka.net
Зокрема, з 8 по 10 січня, правоохоронці вже встигли скласти 261 протокол про порушення обмежень під час «карантину зимових канікул».
Порушення стосувалися роботи магазинів і розважальних установ, а також знаходження людей в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.
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Уточнимо, що для звичайних громадян штраф за перебування в громадському місці без маски становить від 170 до 255 гривень. Для підприємців порушення правил карантину обійдеться від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб від 34 000 до 170 000.
До цього ми повідомляли, що все більше дрібних магазинів і кафе закриваються по всій Одесі.
Вони не змогли пережити карантинних обмежень і збанкрутували. Так, наприклад, на вулиці Торговій перестала працювати буквально кожна друга торгова точка.
А в поруч розташованих сміттєвих контейнерах валяються манекени з ще недавно працюючих магазинів.
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