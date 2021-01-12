За минулу добу від китайського вірусу померла двадцять одна людина в Одеській області

Таку інформацію оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net

Так, станом на 12 січня в Одесі та області виявлено 315 нових випадків інфікування.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 76 тисяч 290 осіб.

Варто сказати, що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.

На жаль, не впоралися з хворобою і померли 21 людина тільки за останню добу. Загальна кількість жертв за час пандемії-1161. Повністю вилікуватися вдалося 57167 пацієнтам, 17962 хворіють, у 78082 підозрюють коронавірус.

До цього ми повідомляли, що відомий вчений і екс-сценарист команди КВК "Одеські джентльмени" Євген Черноіваненко помер від китайського вірусу.

Чоловік довгий час хворів коронавірусом і з 21 грудня перебував у реанімації. Вже йшов на поправку, проте виснажений іншими хворобами організм не витримав.

Його серце зупинилося 11 січня.

Євген Черноіваненко був деканом філологічного факультету ОНУ імені Мечникова з 2003 року.

"Був шанованою і професійною людиною, майстром своєї справи, який присвятив своє життя науці і освіті. Це непоправна втрата для сім'ї та викладачів», – розповіли його колеги.

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