За минулу добу від китайського вірусу померла двадцять одна людина в Одеській області
Таку інформацію оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net
Так, станом на 12 січня в Одесі та області виявлено 315 нових випадків інфікування.
Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 76 тисяч 290 осіб.
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Варто сказати, що кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато хворих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.
На жаль, не впоралися з хворобою і померли 21 людина тільки за останню добу. Загальна кількість жертв за час пандемії-1161. Повністю вилікуватися вдалося 57167 пацієнтам, 17962 хворіють, у 78082 підозрюють коронавірус.
До цього ми повідомляли, що відомий вчений і екс-сценарист команди КВК "Одеські джентльмени" Євген Черноіваненко помер від китайського вірусу.
Чоловік довгий час хворів коронавірусом і з 21 грудня перебував у реанімації. Вже йшов на поправку, проте виснажений іншими хворобами організм не витримав.
Його серце зупинилося 11 січня.
Євген Черноіваненко був деканом філологічного факультету ОНУ імені Мечникова з 2003 року.
"Був шанованою і професійною людиною, майстром своєї справи, який присвятив своє життя науці і освіті. Це непоправна втрата для сім'ї та викладачів», – розповіли його колеги.
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