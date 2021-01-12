В Одесі співробітники екстрених служб проводять евакуацію людей через мінування

Повідомлення про закладені вибухівки в дев'яти будівлях в Одесі надійшло на електронну адресу поліції о 10 ранку, 12 січня. Про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

За всіма адресами на об'єкти терміново направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.

Повідомляється, що Малиновський районний суд призупинив роботу. Проводиться евакуація відвідувачів і працівників суду.

Варто відзначити, що повідомлення про мінування в Одесі досить часте явище.

У грудні місяці минулого року під удар потрапили навчальні заклади в місті.

Спочатку на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування 4 шкіл, на другий день "замінували" відразу 5 гімназій, а через кілька днів в поліції отримали анонімне повідомлення про вибухівку в десяти одеських школах.

Варто звернути увагу, що з кожним днем число навчальних закладів збільшувалося.

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