Хлопчику було всього 17 років

В одній з одеських лікарень помер підліток

Хлопчик помер у реанімації, незважаючи на зусилля медиків та фінансову підтримку з боку небайдужих людей. Йому було всього 17 років.

Як повідомляє місцевий сайт Бессарабія Inform , хлопець, будучи пасажиром, потрапив у серйозну аварію на трасі Одеса-Рені, яка трапилася в ніч з 7 на 8 січня.

Він отримав важку черепно-мозкову травму і бригада швидкої допомоги екстрено доставила пацієнта з Рені в Одеську лікарню, проте врятувати підлітку життя не вдалося.

Раніше ми повідомляли, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Рені загинула одна людина і постраждали діти.

Так, близько першої години дня, 7 січня, в районі села Николавка-Новоросійська на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП.

45-річна жінка-водій за кермом автомобіля Opel не впоралася з керуванням, машину занесло, і вона з'їхала в кювет.

Жертвою аварії стала 71-річна жінка, мати водія. Дев'ятирічного сина і його приятеля-однолітка госпіталізували в лікарню, у дітей забої грудної клітини.

Сама автоледі не постраждала. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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