В Одесі сталася потрійна ДТП, в якій є потерпілий
Вранці 12 січня не поділили дорогу позашляховик Toyota Land Cruiser, вантажівка МАН з цистерною і автомобіль ВАЗ-2107. Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
Три автомобілі зіткнулися вранці на перетині Миколаївської дороги і вулиці Лиманної.
За даними інспекторів, водій автомобіля ВАЗ на світлофорі при виконанні повороту ліворуч на вулицю Лиманну, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілям Toyota Land Cruiser і МАН, в результаті чого сталася аварія.
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Після події до лікарні звернувся сам винуватець ДТП водій ВАЗа.
Обставини події встановлюються.
Раніше ми повідомляли, в Одесі елітний позашляховик влетів і розбив вітрину магазину.
Подія трапилася в ніч на 12 січня на Французькому бульварі.
Водій за кермом автомобіля Toyota Prado протаранив фасад фірмового магазину з продажу вина і шампанського торгової марки «Французький бульвар».
За даними інспекторів, 29-річний водій не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожніх обставин, не впорався з керуванням і влетів у будівлю магазину.
На щастя, жертв і постраждалих людей в дорожньо-транспортній пригоді немає.
Поліцейські склали на автомобіліста адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура
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