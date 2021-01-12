В Одесі сталася потрійна ДТП, в якій є потерпілий

Вранці 12 січня не поділили дорогу позашляховик Toyota Land Cruiser, вантажівка МАН з цистерною і автомобіль ВАЗ-2107. Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

Три автомобілі зіткнулися вранці на перетині Миколаївської дороги і вулиці Лиманної.

За даними інспекторів, водій автомобіля ВАЗ на світлофорі при виконанні повороту ліворуч на вулицю Лиманну, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілям Toyota Land Cruiser і МАН, в результаті чого сталася аварія.

Після події до лікарні звернувся сам винуватець ДТП водій ВАЗа.

Обставини події встановлюються.

Раніше ми повідомляли, в Одесі елітний позашляховик влетів і розбив вітрину магазину.

Подія трапилася в ніч на 12 січня на Французькому бульварі.

Водій за кермом автомобіля Toyota Prado протаранив фасад фірмового магазину з продажу вина і шампанського торгової марки «Французький бульвар».

За даними інспекторів, 29-річний водій не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожніх обставин, не впорався з керуванням і влетів у будівлю магазину.

На щастя, жертв і постраждалих людей в дорожньо-транспортній пригоді немає.

Поліцейські склали на автомобіліста адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура

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