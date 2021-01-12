Одеситів попередили, що на їхні автомобілі стала зазіхати зграя злодіїв, які орудують у місті

Тривожне послання залишила місцева мешканка Лола Конюкова у відомому пабліку "Чорний список Одеса", передає Politeka.net

Вона розповіла, що на Черемушках в районі 10 кварталу, машини бомблять зі страшною силою: знімають номери, дзеркала, ламають замки намагаючись проникнути в салон і багажні. Після цього злодюги залишають номери телефонів, для повернення особистих речей за гроші.

При цьому писати заяви в поліцію, за словами одеситки, справа абсолютно марна.

"По 102 інформація проходить, а далі справа не йде. Вони вже не соромляться і картки Привату скидають для оплати "їх послуг"!!!

Будьте уважні де ставите свої машини, так як вам ніхто не допоможе в разі крадіжки», - повідомила жінка.

Під публікацією користувачі Мережі включилися в бурхливу дискусію. Люди впевнені, що без підтримки поліції не обходиться, правоохоронці «кришують» злодіїв і мають свій відсоток від крадіжок. Також вони розповідають свої історії і кажуть, що таке відбувається у всіх районах Одеси.

"Поліція в долі....вона ж їх і кришує", " Тут на жаль працює тільки одна схема: ні в якому разі не платити. За номери наприклад просять 200 а нові надрукувати 400. Так прикро, але нехай мерзоти просто так побігають. А поки два з трьох платять такий "бізнес", безумовно саме сміттєвий, буде і далі процвітати»,

«Та друг вчора показував фото своєї машини, зняли все що могли зняти, капот, бампера, фари, просто роздягли до потрухів. Військовий провулок»,

"Вузів кий та ж історія і та ж схема. Поліції у нас немає від слова зовсім. Більш того вони мають свій % від цього всього, починаючи з квартирників і кінчаючи щипачами в транспорті((((«, - пишуть люди.

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