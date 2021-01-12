В Одеському зоопарку цього року сталося перше поповнення
Радісною звісткою поділилися співробітники зоопарку, передає Politeka.net
Так, у вівторок 12 січня стало відомо, що на світ з'явилися двоє дитинчат у пари камерунських овець.
Як розповів директор зоопарку Юрій Бєляков, малюки-камерунчики і їх мама почувають себе добре.
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"Народилися два дитинчати, обидві дівчинки", - говорить він.
Також директор зазначив, що камерунські вівці не є рідкісною породою. Зазвичай першими дають потомство копитні, якими і є цей вид овець.
Нагадаємо, що зараз зоопарк закритий для відвідувань у зв'язку з карантинними обмеженнями, які триватимуть до 24 січня.
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