У середу, 13 січня в Одесі прогнозуються рясні опади і налипання мокрого снігу
Про погіршення погодних умов попередили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
За даними синоптиків, в Одесі ранок і день будуть хмарними, і тільки вечір порадує жителів ясним небом. Вночі буде йти сильний сніг, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчитися.
Вітер північний 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі та вдень близько 0°С.
По Одеській області прогнозується хмарність. Вночі та вранці опади, переважно у вигляді мокрого снігу, налипання
мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця. Вдень місцями невеликі опади.
Вітер північний 9-14 метрів в секунду Температура вночі, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.
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До цього ми повідомляли, що у вівторок 11 січня, у другій половині на півдні в Одеській області пішов сніг.
Так, опади випали в Сараті, Тарутино і Болграді. Фотографіями зимових пейзажів поділилися місцеві жителі в соцмережах.
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