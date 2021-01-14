Посеред засніженої слизької траси Одеса-Київ іномарка зіткнулася з вантажівкою лоб в лоб
Останнім часом погодні умови на території Одеської області не найсприятливіші для водіїв. Слизька дорога часто стає причиною аварій, в якій гинуть люди.
Так, на трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП. Цю інформацію повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net
У Роздільнянському районі, біля села Болгарка водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою DAF. Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.
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За попередніми даними інспекторів, ДТП сталося через те, що водій іномарки не впорався з керуванням на засніженій і слизькій дорозі.
Не так давно ми повідомляли, що в Одесі сталося потрійне ДТП, в якому є потерпілий.
Вранці не поділили дорогу позашляховик Toyota Land Cruiser, вантажівка МАН з цистерною і автомобіль ВАЗ-2107.
Три автомобілі зіткнулися вранці на перетині Миколаївської дороги і вулиці Лиманної.
За даними інспекторів, водій автомобіля ВАЗ на світлофорі при виконанні повороту ліворуч на вулицю Лиманну, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілям Toyota Land Cruiser і МАН, в результаті чого сталася аварія.
Після події в лікарню звернувся сам винуватець ДТП водій ВАЗа.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
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