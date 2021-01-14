В Одеському тролейбусі дівчину сильно вдарило струмом, після того як вона взялася за поручень
Про це очевидці події розповіли в телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net
Інцидент стався вранці 13 січня в тролейбусі, який курсує за маршрутом №3.
Це сталося, коли дівчина заходила в транспорт.
"Сам момент я не бачила, тільки чути було як вона кричала і плакала на вулиці. Водій відразу знеструмив транспорт, викликав швидку, висадив всіх пасажирів і знаходився поруч з дівчиною», - розповіла жінка.
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Судячи з усього, пасажирка, заходячи в тролейбус, могла опинитися під електричним потенціалом, який за умови посадки даного пасажира з дуже сирої поверхні, наприклад, з калюжі, міг стати відчутним для людського організму.
До цього ми повідомляли, що посеред засніженої слизької одеської траси іномарка зіткнулася з вантажівкою лоб в лоб.
Так, на трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП.
У Роздільнянському районі, біля села Болгарка водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою DAF. Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.
За попередніми даними інспекторів, ДТП сталося через те, що водій іномарки не впорався з керуванням на засніженій і слизькій дорозі.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
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Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура