Це сталося, коли дівчина заходила в транспорт

В Одеському тролейбусі дівчину сильно вдарило струмом, після того як вона взялася за поручень

Про це очевидці події розповіли в телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net

Інцидент стався вранці 13 січня в тролейбусі, який курсує за маршрутом №3.

Це сталося, коли дівчина заходила в транспорт.

"Сам момент я не бачила, тільки чути було як вона кричала і плакала на вулиці. Водій відразу знеструмив транспорт, викликав швидку, висадив всіх пасажирів і знаходився поруч з дівчиною», - розповіла жінка.

Судячи з усього, пасажирка, заходячи в тролейбус, могла опинитися під електричним потенціалом, який за умови посадки даного пасажира з дуже сирої поверхні, наприклад, з калюжі, міг стати відчутним для людського організму.

До цього ми повідомляли, що посеред засніженої слизької одеської траси іномарка зіткнулася з вантажівкою лоб в лоб.

Так, на трасі Одеса-Київ сталася чергова смертельна ДТП.

У Роздільнянському районі, біля села Болгарка водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою DAF. Чоловік легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

За попередніми даними інспекторів, ДТП сталося через те, що водій іномарки не впорався з керуванням на засніженій і слизькій дорозі.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

А ще Politeka писала про страшну аварію на Молдаванці в Одесі: що відомо про жертви ДТП і в якому стані вижили

Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса водій збив пішохода і дав по газах: потерпілого переїхала фура









