В Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти

Про це стало відомо з повідомлень прес-служби патрульної поліції, передає Politeka.net

Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.

До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.

На місці працював слідчий, який з'ясовував усі причини аварії.

Місцевий телеграм-канал "Одеса Info" показав кадри ДТП, які зроблені з відеореєстратора проїжджаючого авто.

Раніше ми повідомляли, що в одній з одеських лікарень помер підліток, який будучи пасажиром, потрапив в серйозну аварію на трасі Одеса-Рені.

Хлопчик помер у реанімації, незважаючи на зусилля медиків та фінансову підтримку з боку небайдужих людей. Йому було всього 17 років.

Він отримав важку черепно-мозкову травму і бригада швидкої допомоги екстрено доставила пацієнта з Рені в Одеську лікарню, проте врятувати підлітку життя не вдалося.

Також ми писали, що посеред засніженої слизької траси Одеса-Київ іномарка зіткнулася з вантажівкою лоб в лоб. Водій легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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