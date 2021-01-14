З приходом справжньої зими зі снігом і морозами в Одесі стало небезпечно на дорогах і тротуарах, городян просять поберегтися і бути уважними
Після рясного снігопаду 13 січня в місті ненадовго була плюсова температура і сніг почав підтавати, проте до вечора вона знову опустилася нижче нуля і на тротуарах утворилася ожеледь.
У зв'язку з погіршенням ситуації як на дорогах, так і пішохідних комунікаціях Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.
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Враховуючи небезпечну погоду па сайті міськради з'явилися адреси травматологічних пунктів, які працюють цілодобово:
- міська лікарня №5, травмпункт-Лідерсовський бульвар, 11;
- консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1, травмпункт-вул. Болгарська, 38;
- міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5;
- консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт – пр.Добровольського, 100.
Згідно з прогнозом синоптиків, з Укргідрометцентру, в найближчі дні в Одесі очікується стабільно холодна погода, тому сніг на вулицях міста може затриматися.
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