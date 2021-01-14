В Одесі молодий чоловік раптово вибіг під колеса поїзда

Трагічний інцидент трапився близько першої години ночі 14 січня на залізниці в районі станції «Шевченко» в Одесі. Про це Politeka.net дізналася з повідомлень прес-служби регіонального ГУНП.

Пішохід несподівано вийшов на залізничні колії, машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.

Чоловік помер від важких травм на місці. Йому було всього 24 роки.

Поліція встановлює обставини події.

До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.

Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.

Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.

У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.

Також ми повідомляли, в Одесі під поїзд потрапила молода дівчина.

Трагічний інцидент на залізниці біля Ленселища трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

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