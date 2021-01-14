Штрафи коливаються від 3,4 до 5,1 тисяч гривень

Одеських бізнесменів почнуть штрафувати за відсутність масок у персоналу і відвідувачів

У четвер, 14 січня набуває чинності новий закон, згідно з яким поліція зможе виписувати штрафи власникам бізнесу за не носіння масок відвідувачами. Про це повідомляє Парламентська газета"Голос України".

Розмір штрафу т 3400 до 5100 гривень. Це правило поширюється на відвідування всіх підприємств, де здійснюється обслуговування населення, а також на громадський транспорт.

Штраф випишуть, якщо на підприємстві, в закладі, громадському транспорті:

▪️Пропустили людину без маски, одягненої на обличчя.

▪️Власники бізнесу не вжили заходів, щоб людина наділа маску, перебуваючи в приміщенні / транспорті.

▪️Обслужили клієнтів без масок на обличчі.

Нагадаємо, що закон № 3890 "Про внесення змін до Закону України" Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) " Верховна Рада прийняла 17 грудня 2020 року. Документ підтримав 241 народний депутат.

До цього ми повідомляли, що з 8 по 10 січня, правоохоронці вже встигли скласти 261 протокол про порушення обмежень під час «карантину зимових канікул».

Порушення стосувалися роботи магазинів і розважальних установ, а також знаходження людей в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

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