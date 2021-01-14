В Одесі зафіксували ДТП за участю автомобіля "швидкої допомоги2

Аварія трапилася вдень, 14 січня, на вулиці Балківська. Про це повідомили очевидці в місцевий телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними свідків, водій на Опелі на пропустив автомобіль швидкої, що поспішав на виклик, в результаті чого і сталося зіткнення.

Удар був такої сили, що авто екстреної служби відкинуло на трамвайні колії.

Наразі рух громадського транспорту зупинено.

У той же час офіційної версії про ДТП поки немає.

Раніше ми писали, що в Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти.

Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.

До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.

На місці працював слідчий, який з'ясовував усі причини аварії.

Також ми писали, що посеред засніженої слизької траси Одеса-Київ іномарка зіткнулася з вантажівкою лоб в лоб. Водій легковика загинув на місці, його дані ще встановлюються, а його 28-річну пасажирку з травмами госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

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