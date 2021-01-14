В Одесі поскаржилися на холод у палатах у дитячому відділенні лікарні

Скаргу залишила Христина Перепелиця у відомому пабліку "Чорний список Одеса", передає Politeka.net

Жінка з однорічною дитиною на руках розповіла, що їм довелося двічі на тиждень звернутися за допомогою до дитячого відділення за адресою Валіховський провулок 5, яке знаходиться при медуніверситеті.

Її обурив стан, в якому знаходиться вказаний лікувальний заклад. А саме температура в палатах, де лежать діти. На фото, яке розмістила одеситка видно, що температура на градуснику показувала близько + 20.

"Так склалися обставини, що двічі, за тиждень ( 8 січня і 12 січня ) довелося звернутися за допомогою для однорічної дитини. Умови, з якими зіткнулися, вважаю непридатними. Особливо температура в палатах» ,- написала Христина Перепелиця.

Користувачі мережі активно почали обговорювати її публікацію, при чому думки людей розділилися. Одні порахували температуру в палаті ідеальною для маленьких дітей, інші, навпаки, розкритикували, зазначивши, що умови в цій лікарні залишають бажати кращого.

"Нормальна температура, в спальних рекомендована для дітей 18-20 градусів, а для дорослих 16-18»,

"Температура ідеальна. Вище вже перебір для однорічної дитини»,

"Для мене це дубар, і плювати на норми, якщо нижче 25 градусів мені дуже незатишно, і мучитися, ходити одягненою в квартирі тільки тому, що хтось вирішив по-іншому не бачу сенсу. У лікарні і так людина себе не комфортно почуває, а коли ще й не може зігрітися-співчуваю »,

"Я згодна, що температура 20-21 це нормальна. У нас ось вдома 19.9. І дитина відмінно себе почуває. Але умови у них звичайно залишають бажати кращого. Я там якось лежала з дитиною. Правда це було 22 роки тому. Але пам'ятаю ці умови як страшний сон. І я думаю, що за 22 роки там нічого не змінилося. А стало ще гірше»,

"Умови згодна не найкращі, особливо з однорічною дитиною! Але щодо температури 20-21 градус відмінно. Навіщо влаштовувати духоту від цього дітям тільки гірше!",- висловилися в мережі.

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