Чоловік у дуже важкому стані

Під Одесою водій джипа на великій швидкості залетів під причіп вантажівки і виявився заблокований в машині

Серйозна аварія трапилася 14 січня, на трасі Одеса-Чорноморськ біля села Бурлачья Балка. Про це повідомили в Чорноморському відділенні Служби Надзвичайних ситуацій і показали кадри порятунку чоловіка-водія (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, водій кросовера KIA не впорався з керуванням і на величезній швидкості врізався у вантажну машину.

Рятувальники розповіли, щоб звільнити потерпілого, їм довелося використовувати циркулярну пилу.

Чоловіка завантажили на носилки і передали медикам «швидкої допомоги».

Водія госпіталізували з безліччю травм і його стан оцінюється як вкрай важкий.

Раніше ми писали, що в Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти.

Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.

До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.

На місці працював слідчий, який з'ясовував усі причини аварії.

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