Під Одесою водій джипа на великій швидкості залетів під причіп вантажівки і виявився заблокований в машині
Серйозна аварія трапилася 14 січня, на трасі Одеса-Чорноморськ біля села Бурлачья Балка. Про це повідомили в Чорноморському відділенні Служби Надзвичайних ситуацій і показали кадри порятунку чоловіка-водія (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Так, водій кросовера KIA не впорався з керуванням і на величезній швидкості врізався у вантажну машину.
Рятувальники розповіли, щоб звільнити потерпілого, їм довелося використовувати циркулярну пилу.
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Чоловіка завантажили на носилки і передали медикам «швидкої допомоги».
Водія госпіталізували з безліччю травм і його стан оцінюється як вкрай важкий.
Раніше ми писали, що в Одесі не поділили дорогу джип і вантажний кран, в результаті події постраждали діти.
Аварія сталася на вулиці Житомирській. Там водій автомобіля BMW X5 не впорався з керуванням і врізався у вантажний кран.
До лікарні госпіталізували хлопчиків, які перебували в машині. Одному з них 14 років, другому — 2 роки.
На місці працював слідчий, який з'ясовував усі причини аварії.
Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
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