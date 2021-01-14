В Одесі на селищі Котовського вогонь охопив кафе

Як передає Рoliteka.net, про це повідомили у прес-службі регіонального управління ДСНС.

Пізно ввечері 13 січня в службу порятунку надійшов сигнал про загоряння кафе «Сканді» на проспекті Добровольського, 126а.

Прибулі на місце рятувальники побачили задимлення в приміщенні кухні.

Через півгодини вони оперативно загасили полум'я на загальний площі 4 м2. В результаті пожежі вогнем пошкоджена витяжка і перекриття в приміщенні кухні.

На щастя, в пригоді немає загиблих і постраждалих.

До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежа знищила ангар з вантажівкою

Вогняна НП сталася вночі в Малиновському районі.

Так, о 22: 39 до Служби порятунку «101» надійшов сигнал про загорання дерев'яної споруди на вулиці Овідіопольська дуга, 3а.

Вже по прибуттю до місця виклику рятувальники побачили, що палахкотіло відкритим полум'ям будівлі ангарного типу та вантажний автомобіль МАЗ. Погасити пожежу вдалося після півночі на площі 150 квадратних местров. Еогибших і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

Також ми повідомляли про пожежу в районі Аркадії. Там горів ресторан ізраїльської кухні Sababa, який знаходиться в будівлі на вулиці Генуезькій, 36.

Нагадаємо, що потужне полум'я палахкотіло у дворі багатоповерхівки в Одесі, люди вискочили на вулицю: відео пожежі

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