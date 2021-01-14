На Одещині поліція і небайдужі люди більше п'яти років шукали трьох школярок, які пішли щедрувати і не повернулися

Їх шукали по всьому Подільську і тільки після півночі дівчаток 11, 13 і 14 років виявив на одній з вулиць водій автобуса локомотивного депо і довіз до чергової частини. Про це розповіли на порталі місцевої поліції, передає Рoliteka.net

Про зникнення наймолодшої дівчинки в поліцію звернулася стривожена бабуся, а ось про те, що вона була не одна, а з подружками, поліцейські дізналися вже в ході пошуків.

"Поліцейські разом з небайдужими громадянами більше п'яти годин розшукували дітей по всьому Подільську.Дві дівчинки приїхали в райцентр з сусіднього села і самостійно збиралися йти додому", - повідомили правоохоронці.

На щастя, ніяких протиправних дій щодо дівчаток скоєно не було.

Копи провели з дітьми профілактичну бесіду, а ось їх батьків чекає адміністративна відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків по вихованню дітей.

До цього ми повідомляли, що в Одесі 4-річна дівчинка блукала містом без куртки в пошуках мами.

Її помітили небайдужі місцеві жителі і повідомили про малятко в поліцію.

На місці патрульні забрали дитину в службову машину, щоб зігріти і погодувати.

Як стало відомо, нещодавно дівчинка потрапила в інтернат І ще не звикла до свого нового місця перебування. Сама ж дівчинка весь час питала про свою маму.

Також ми писали, що в Одеській маршрутці помітили маленьку дівчинку в піжамі і шльопанцях без супроводу дорослих.

Крім того стало відомо, що в центрі Одеси загубився 5-річний хлопчик під час прогулянки.

Правоохоронці виявили заплакану маленьку дитину в магазині на вулиці Катерининській.

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