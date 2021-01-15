Рятувальники Одеської області попередили про погіршення метеорологічних умов у регіоні
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За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 15 січня місцями в Одеській області йтиме сніг, ожеледиця, вдень хуртовина.
Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви досягнуть до 15-18 метрів в секунду. Температура вночі та вдень 2-7 ° морозу.
Відзначається, що 16-17 січня буде спостерігатися істотне зниження температури до 10-15 градусів морозу.
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Раніше ми писали, що на одеських тротуарах утворилася ожеледь.
Враховуючи небезпечну погоду па сайті міськради з'явилися адреси травматологічних пунктів, які працюють цілодобово:
- міська лікарня №5, травмпункт-Лідерсовський бульвар, 11;
- консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1, травмпункт-вул. Болгарська, 38;
- міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5;
- консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт – пр.Добровольського, 100.
Також ми писали, що в Одесі на Куликовому полі встановили великий намет для обігріву.
Погрітися в наметі зможуть не тільки бездомні, а й одесити, які в холодну пору опинилися на вулиці і замерзли.
Волонтери годуватимуть відвідувачів двічі на день і пропонуватимуть їм гарячий чай. Машина швидкої допомоги чергує біля пункту обігріву.
Нагадаємо, що підступна стихія насувається на Одесу, коли чекати негоди: "зливи, шквали і похолодання"
Як повідомляла Politeka, Одесу засипле снігом: синоптики попередили про погіршення погоди, названа дата
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