Рятувальники Одеської області попередили про погіршення метеорологічних умов у регіоні

Про це повідомляє прес-служба обласного ДСНС, передає Politeka.net

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 15 січня місцями в Одеській області йтиме сніг, ожеледиця, вдень хуртовина.

Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви досягнуть до 15-18 метрів в секунду. Температура вночі та вдень 2-7 ° морозу.

Відзначається, що 16-17 січня буде спостерігатися істотне зниження температури до 10-15 градусів морозу.

Раніше ми писали, що на одеських тротуарах утворилася ожеледь.

Враховуючи небезпечну погоду па сайті міськради з'явилися адреси травматологічних пунктів, які працюють цілодобово:

- міська лікарня №5, травмпункт-Лідерсовський бульвар, 11;

- консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1, травмпункт-вул. Болгарська, 38;

- міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5;

- консультативно-діагностичний центр №29, травмпункт – пр.Добровольського, 100.

Також ми писали, що в Одесі на Куликовому полі встановили великий намет для обігріву.

Погрітися в наметі зможуть не тільки бездомні, а й одесити, які в холодну пору опинилися на вулиці і замерзли.

Волонтери годуватимуть відвідувачів двічі на день і пропонуватимуть їм гарячий чай. Машина швидкої допомоги чергує біля пункту обігріву.



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