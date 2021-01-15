Унаслідок ожеледиці постраждали понад півсотні жителів Одеси
Так, за добу в Одеські лікарні з травмами від падінь на вулиці звернулися 54 людини. Шістьох навіть довелося госпіталізувати. Таку інформацію надав місцевий сайт
Тим, хто послизнувся і впав на льоду, медики рекомендують відразу ж звернутися в травмпункт, оскільки не завжди можна розпізнати характер травми.
У той же час головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин радить намагатися падати так, щоб максимально розм'якшити тіло, щоб не було жорсткого удару і великого навантаження на скелет.
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"Пацієнти, які отримали травму, - не сидіть вдома і не чекайте, коли стане погано. Чим далі, тим гірше-набрякають тканини, гематома втрачає еластичність, що призводить до того, що складніше маніпулювати переломом, забій, надавати правильно допомогу, – закликає медик.
Нагадаємо, що рятувальники Одеської області попередили про погіршення метеорологічних умов у регіоні.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 15 січня місцями в Одеській області йтиме сніг, ожеледиця, вдень хуртовина.
Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду, вдень місцями пориви досягнуть до 15-18 метрів в секунду. Температура вночі та вдень 2-7 ° морозу.
Відзначається, що 16-17 січня буде спостерігатися істотне зниження температури до 10-15 градусів морозу.
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