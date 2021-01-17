В Одесі на ковзанці провалився чоловік
Відповідне відео оприлюднили очевидці в місцевий паблік "Одеса як вона є", пише Politeka.net.
Через сильні морози ставок у парку Перемоги перетворився на справжню ковзанку. У неділю, 17 січня, багато одеситів вийшли, щоб порадіти зимовим забавам.
Однак прогулянка на імпровізованому ковзанці не для всіх пройшла успішно. Один чоловік провалився під лід.
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Очевидці зняли, як небайдужі жителі кинулися рятувати потерпілого і витягли його з холодної води.
Відзначимо, що особливу небезпеку каток може представляти для дітей, які можуть не тільки травмуватися, але і пробити дірку в льоду.
А тим часом синоптики повідомили, що в понеділок 18 січня одеситів чекає мінлива хмарність без істотних опадів. Водіям варто поводитися дуже обережно, бо на вулицях місто буде сильна ожеледь. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде 9-11 °С морозу, вдень-6-8 °С зі знаком мінус.
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Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.
Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.
Кадри унікального явища опублікували в мережі.
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