До Одеси прийшли люті морози і стало відомо, скільки вони триватимуть

За прогнозами синоптиків, пік похолодання ще попереду, проте вже цього тижня почнеться потепління, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

У понеділок 18 січня жителів Одеси чекає похмура і сніжна погода. Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде 9-11 °С морозу, вдень-6-8 °С зі знаком мінус.

У вівторок, 19 січня на Водохреща відзначатиметься пік похолодання. Термометра опуститься до рекордних за весь рік морозів, вночі до -17 градусів, вдень буде близько -6.

У середу, 20 січня, в Одесі почнеться довгоочікуване потепління. Стовпчик термометра різко поповзе вгору, але так і не підніметься вище нуля. Небо знову покриється хмарами. Синоптики не прогнозують опадів у цей день. Вітер північно-західний, 6-11 метрів в секунду. Температура повітря вночі-8-6 градуси, вдень -2.

У четвер і п'ятницю в місті буде хмарно і сухо. Вітер південний, 7-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря складе до 4-6 °С тепла, вдень температура підніметься близько 6-8 °С зі знаком плюс.

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