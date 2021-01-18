У центрі Одеси не поділили дорогу таксі і снігоприбиральна техніка

ДТП сталася на перетині вулиць Рішельєвська Успенська. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Хуе**Я Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, водій таксі не пропустив снігоприбиральну техніку, яка розчищала вулиці, в результаті чого сталося зіткнення.

На кадрах видно, як жовтий автомобіль таксі отримав значні механічні пошкодження.

Про постраждалих інформації немає, також в поліції поки не прокоментували аварію.

Нагадаємо, що в понеділок, 18 січня у зв'язку з погіршенням ситуації як на дорогах, так і пішохідних комунікаціях Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі вантажівка вдарила іномарку, в результаті чого задня частина легковика потрапила під фуру. ДТП сталася під Пересипським мостом.

Винуватцем аварії став водій вантажівки DAF з причепом, який рухаючись у напрямку вулиці Балківської при маневруванні зіткнувся з автомобілем Opel Astra.

Постраждалого 22-річного водія Opel доставили в лікарню.

Нагадаємо, що у лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці

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