Жителів Одеси застерегли, в яких маршрутках промишляють кишенькові злодії
Публікація з'явилася в місцевому пабліку "Чорний список Одеса", передає Politeka.net
Так, один з пасажирів, який попросив не вказувати своє ім'я, розповів, як увечері 15 січня в забиту маршрутку №197 на зупинці "Селекційний" зайшов високий чоловік і в цей момент в салоні різко згасло світло. Далі світло водій вмикав тільки на зупинках, коли приймав гроші за проїзд.
В цей час, як стверджує пасажир, цей чоловік обнишпорив по кишенях і сумках людей, які їхали в маршрутці. Далі на зупинці «Гайдара» світло в салоні різко з'явилося і перестало гаснути.
"Водій з хлопцем, походу, класно спрацювалися, причому, дана людина, з особою, не спотвореним інтелектом, на цьому маршруті помічений був не раз. Будьте обережні, дорогі одесити...",- закликав людей чоловік.
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Публікація одесита викликала масу коментарів в мережі. Люди відзначили, що таке спостерігається, на жаль, на інших маршрутах Одеси. Також знайшлися і такі, хто закликав боротися з маршрутниками-спільниками радикальними методами.
"В 197, 232, 240, 250, 121, 146 дуже часто шарять по кишенях. Будьте завжди пильні", " 168 маршрут забули»,
"Якщо у кого що пропало нехай водій виплачує явно видно, що водій в курсі завжди»,
"Самосуд потрібен в таких випадках!!! Якби всі дружно встали і настріляли як слід, щоб і 10-му передав..., а то моя хата з краю, люди на жаль стали байдужі »,
"На жаль, це правда, що стосується водіїв маршруток і "я нерозумію". Спостерігала таку картину, коли в 232 маршрутці у жінки витягнули гаманець, а ці три красені навіть за проїзд не передавали, їх водій висадив на найближчій зупинці по маячку»,
«На жаль, так і є, тому, хто не сховав гаманець подалі, я не винен. Хто їх ловити буде?»,
"Ось поставити в сумку або кишеню які не будь пастки типу,, капкан", якби таке було можливо», - пишуть в мережі.
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