Останнім часом на одеських вулицях почастішали крадіжки смартфоном, причому жертвами пограбувань стають як дорослі, так і діти

Тільки за два дні-15 і 16 січня в Одесі сталося три випадки, коли власники позбулися своїх мобільних телефонів, розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Так, 15 Січня пізно ввечері по дорозі додому пограбували 18-річного одесита.

Це сталося в районі 2-го християнського кладовища біля залізничних колій. Двоє приїжджих з Балтського району наздогнали хлопця і погрожуючи ножем викрали у нього смартфон і гроші.

Того ж дня жертвою пограбування стала 26-річна одеситка. У дворі будинку на Фонтанській дорозі на неї напав місцевий житель і вирвав з рук телефон вартістю 15 тис.гривень, а потім зник.

Ще одну крадіжку телефону зафіксували на селищі Котовського.

На вулиці Махачкалинській діти грали в сніжки на місцевому шкільному стадіоні, поклавши речі на трибуну. Після гри 12-річна дівчинка виявила крадіжку сумки зі смартфоном. Про це вона розповівши батько, а ті - правоохоронцям.

Вжитими заходами копи викрили 17-річного місцевого хлопця, який скоїв злочин. Він пояснив свій вчинок тим, що, побачивши дорогий телефон і не зміг втриматися, щоб не вкрасти його.

Також у поліції зазначили, що розшукали нападників у двох інших випадках. Згідно з чинним законодавством, за пограбування їм загрожує до 4 років в'язниці.

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