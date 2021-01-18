Жителям Одеси повідомили, що карантин планують продовжувати до 31 березня

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна", передає Politeka.net

За словами глави Кабміну, з 25 січня в Україні почне діяти адаптивний карантин «помаранчевої» зони».

Крім того, він зазначив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткий карантинний міра довше ніж до 24 січня.

"Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовживши воно до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстава скасовуючи адаптивний карантин. Хвороба не зникнувши", - заявив прем'єр.

Раніше ми повідомляли, що в одеських школах учнів збираються повернути за парти, якщо не передумає уряд.

Так, з 25 січня у всіх школах планується повернутися до очного навчання. Про це розповіла в ході наради 18 січня директор Департаменту освіти Олена Буйневич.

«Ми проведемо опитування серед батьків і педагогів, щоб з'ясувати ситуацію по кожному класу з захворюваністю. В цілому ж з наступного понеділка, 25 січня, готуємося учнів з повернути в школи до очного процесу навчання, якщо не буде інших пропозицій від Кабміну», - розповіла чиновниця.

До слова, школярі Одеси навчаються дистанційно з 11 по 24 січня.

Нагадаємо, що в Одесі не всі школи пішли на дистанційку після канікул, відомо де

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