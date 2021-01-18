В Одесі загинула сім'я з трьох осіб
16 січня ввечері в службу 102 звернулися стурбовані сусіди, вони попросили правоохоронців перевірити, чи все в порядку, ніхто з членів сім'ї давно не виходив з дому, передає "04868.com.ua".
Прибувши на місце, співробітниками слідчо-оперативної групи був викликаний слюсар, так як двері ніхто не відкривав.
Поліцейські виявили тіла трьох осіб-чоловіка 1974 року народження та двох жінок 1978 та 1947 років народження. Ознак насильницької смерті не виявлено.
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До слова, НП сталася ввечері 17 січня на вулиці Посмітного 10/12 в Приморському районі міста Одеса.
О 20: 30 сталося загоряння третього поверху та даху (триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир, де розташований готель Arcadia Apartment. Дві людини загинули, ще двоє постраждали - їх госпіталізували.
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