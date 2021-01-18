Одесу накрили рясні снігопади, а стовпчики термометрів опустили до -16 градусів морозу

Через це на дахах, карнизах і проводах утворилися бурульки, які несуть загрозу для здоров'я і життя людей.

В Одеській мерії закликали городян бути уважними на вулицях міста не підходити близько до стін будинків, щоб уникнути травматизму.

У той же час керівникам всіх підприємств і організацій закликали своєчасно чистити дахи і козирки будівель від криги і бурульок. Про це повідомили в прес-службі міськради, посилаючись на вимоги Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Правила благоустрою території міста Одеси.

Штраф за невиконання зазначеного закону становить від 850 до 1700 гривень.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 19 січня на Водохреща відзначатиметься пік похолодання. Температура опуститься до рекордних за весь рік морозів, вночі до -17 градусів, вдень буде близько -6.

У середу, 20 січня, в Одесі почнеться довгоочікуване потепління. Стовпчик термометра різко поповзе вгору, але так і не підніметься вище нуля. Небо знову покриється хмарами. Синоптики не прогнозують опадів у цей день. Вітер північно-західний, 6-11 метрів в секунду. Температура повітря вночі-8-6 градуси, вдень -2.

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Вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22, а температура води становить 3-5 градусів тепла.

Море не замерзло, а на його поверхні з'явився пар, як при кипінні.

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